Jeff Bezos im All: Ein Bubentraum, Rekorde und jede Menge Kritik

Erst vor wenigen Tagen hatte der britische Milliardär Richard Branson mit seinem Raumschiff „VSS Unity“ erfolgreich einen Abstecher in 86 km Höhe absolviert und damit eine historische Premiere geschafft.

Bezos, der ebenfalls auf das Zukunftsgeschäft Weltraumtourismus setzt, kommt mit anderen Rekorden zurück. Mit der prominenten Ex-Pilotin Wally Funk (82) und dem niederländischen Investment-Banker-Sohn Oliver Daemen (18) hatte er neben seinem Bruder Mark (55) zugleich den ältesten und den jüngsten Menschen, die jemals ins Weltall geflogen sind, an Bord der futuristischen Raum-Kapsel.

Wally Funk war schon vor 60 Jahren in einem Raumfahrt-Vorbereitungsprogramm der NASA aktiv, kam aber nie zum Zug. Daemen wird in wenigen Wochen an der Universität Utrecht Physik studieren. Was Papa Daemen für das Ticket seines Sohnes gezahlt hat, ist bisher nicht bekannt.