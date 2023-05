Mörder von Volksschulkind 31 Jahre nach der Tat überführt

Mehr als 30 Jahre nach dem Mord an einem siebenjährigen Mädchen ist ein Mann in England für die Tat zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstag aus dem Gerichtssaal in der nordostenglischen Stadt Newcastle meldete, verhängte die Richterin eine Mindesthaftdauer von 29 Jahren.