Ministerpräsident Söder kündigt Gender-Verbot in Bayern an

Wann genau das Gendern abgeschafft werden soll, stehe noch nicht fest, wie mehrere Deutsche Medien berichten.

Mit diesem Vorhaben ist Söder in Deutschland nicht alleine, sondern folgt dem Vorbild in Sachsen. Dort wurden bereits im Sommer Pläne umsetzt, die das Kultusministerium 2021 beschlossen hatte. Sternchen, Doppelpunkte oder Binnen-I sind an Schulen dort verboten. Für die amtliche Rechtschreibung ist der Rat für Deutsche Rechtschreibung zuständig. Ihm gehören Mitglieder aus sieben Ländern und Regionen an. Das Gremium hat laut seinem Statut die Aufgabe “die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum zu bewahren und die Rechtschreibung auf der Grundlage des orthografischen Regelwerks (...) weiterzuentwickeln".

Der Rat hatte in einer Stellungnahme die Aufnahme von Gender-Stern, Unterstrich, Doppelpunkt oder anderen verkürzten Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im Wortinnern in das amtliche Regelwerk nicht empfohlen.

Darauf verweisen manche Bundesländer, wenn es zum Thema Gendern an ihren Schulen kommt.

