Mindestens 109 Tote nach starken Regenfällen und Fluten in Ruanda

In der Regenzeit kommt es in dem kleinen Binnenstaat mit knapp 14 Millionen Einwohnern sowie in anderen ostafrikanischen Ländern immer wieder zu Erdrutschen. Ruanda ist vor allem aufgrund seiner Berggorillas ein beliebtes Tourismusland, in dem die berühmte amerikanische Primaten-Forscherin Dian Fossey die vom Aussterben bedrohten Tiere erforschte.