Buhmann für die einen, Vorbild für die anderen: Briten wollen alle Asylwerber nach Ruanda abschieben

Premier Boris Johnson, der sich zuletzt wegen seiner Partygate-Affäre ja nur mühsam im Amt hielt, argumentiert hingegen, der „innovative Deal“ werde in Ruanda zum Aufschwung beitragen: Das Land kassiert dafür laut eigenen Angaben gut 144 Millionen Euro. Großbritannien bezahlt zudem die Unterbringung der Migranten während der Asylverfahren und eventuelle Berufsausbildungen.

Richtig erfolgreich ist Johnson mit dem Unterfangen dennoch nicht. Anfangs hätten 130 Asylwerber mit dem ersten Flug nach Ruanda geflogen werden sollen, der für Dienstagabend geplant war. Klagen und Hungerstreiks drückten die Zahl der Passagiere dann aber auf acht. Außenministerin Liz Truss war das am Dienstag egal: „Wichtig ist, dass der Flug stattfindet“, sagte sie.

Angesichts der 28.000 Menschen, die 2021 illegal nach Großbritannien einreisten, ist dies freilich eine verschwindend kleine Gruppe. Der Regierung geht es allerdings nicht darum, möglichst viele Menschen loszuwerden, sondern um Abschreckung: Die Aussicht, am Ende einer langen, teuren und gefährlichen Reise in Afrika zu landen, werde Migranten davon abhalten, in Boote Richtung Großbritannien zu steigen.

Dänemark interessiert

Experten sehen das allerdings nicht so, und auch das britische Außenministerium beurteilte das vor einem Jahr noch anders. Zwar ist Ruanda 28 Jahre nach dem Genozid mit 800.000 Toten friedlich, Präsident Kagame regiert aber mit harter Faust. Opposition wird nicht geduldet, Staatsmedien dominieren die öffentliche Meinung. Menschenrechtsgruppen bezweifeln, dass Migranten in Ruanda ein faires Asylverfahren erwarten können.