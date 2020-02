Milliarden-Neid zwischen den reichsten Männern der Welt

Wahrscheinlich auch deshalb, weil er sich bereits in New York ein Luxuspenthouse und zwei darunter liegende Wohnungen um 80 Millionen Dollar an der Nobeladresse 212 Fifth Avenue gekauft hatte. 1600 Quadratmeter insgesamt.

Letztlich machte New York das Rennen. Stadt- und Landespolitiker versprachen fünf Milliarden Dollar für den Bau eines Campus in Long Island City im Stadtteil Queens. Doch Bezos landete ein Debakel.

Die junge demokratische Abgeordnete Alexandra Ocasio-Cortez machte gegen den reichsten Mann der Welt mobil. Dass der Bundesstaat New York auch für seinen Helikopterlandeplatz zahlen sollte, brachte Demonstranten auf die Straße und das Projekt schließlich zu Fall.