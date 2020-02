4,1 Milliarden Dollar in einer Woche: Amazon-Chef verkauft Aktien

Jeff Bezos - der reichste Mann der Welt - hat sein Vermögen weiter vergrößert. Nach Angaben des Handelsblattes, das sich auf Unterlagen der US-Börsenaufsicht SEC beruft, verkaufte der Amazon-Gründer zwischen 31. Jänner und 6. Februar zwei Millionen Amazon-Aktien. Wert: 4,1 Milliarden Dollar.

Laut dem Milliardärsindex des Finanzdienstes Bloomberg gab es bisher niemanden, der sich in so kurzer Zeit in so großem Stil von Unternehmensanteilen getrennt hat. WhatsApp-Gründer Jan Koum hatte 2016 Aktien des Mutterkonzerns Facebook für vier Milliarden Dollar veräußert, allerdings über mehrere Monate.