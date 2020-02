Elektroauto-Pionier Musk macht jetzt auch Musik

Elon Musk (48), Chef des US-amerikanischen Elektroauto-Unternehmens Tesla, ist unter die Musiker gegangen. Am Freitag postete er auf Twitter ein Video des Songs "Don't Doubt Ur Vibe" ("Zweifel nicht an deiner Ausstrahlung"). Dazu stellte er Fotos, die ihn in einem Musikstudio zeigen, und schrieb: "Ich habe die Songtexte geschrieben und den Gesang beigesteuert!".