Wird Elon Musk wieder Vater? Grimes postete Schwangerschaftsfoto

Zu dem Bild schrieb sie allerdings keine Erklärung, so dass unklar ist, ob es sich lediglich um Artwork zu ihrem neuen Album "Miss Anthropocene" oder um einen echten Babybauch handelt. In den von ihr unter dem Bild geposteten Kommentaren widersprach Grimes den Schwangerschaftsspekulationen und Glückwünschen jedoch nicht. Offiziell dazu geäußert haben sich allerdings weder sie, noch ihr Lebensgefährte, Tesla-Chef Elon Musk (48).

Die 31-Jährige machte ihre Beziehung mit Musk im Mai 2018 offiziell, als sie als Paar über den roten Teppich der Met Gala in New York schritten. Für den 48-Jährigen wäre es bereits das siebte Kind, er hat bereits sechs Söhne aus seiner Ehe mit der kanadischen Autorin Justine Wilson, die 2008 in die Brüche ging.