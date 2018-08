Elon Musk: "Das schmerzhafteste Jahr meiner Karriere"

Immer wieder sorgt Elon Musk, der Gründer und CEO des Elektroauto-Herstellers Tesla, für Schlagzeilen; zuletzt mit der Ankündigung, das Unternehmen von der Börse nehmen zu wollen. In einem Interview mit der New York Times gab der umtriebige Unternehmer Einblick in sein Leben an der Tesla-Spitze. "Das vergangene Jahr war das schwierigste und schmerzhafteste Jahr meiner Karriere", sagte er. "Es war unerträglich." Er arbeite zur Zeit bis zu 120 Stunden pro Woche, es habe Zeiten gegeben, da sei er mehrere Tage lang nicht aus der Tesla-Fabrik gekommen. Seinen 47. Geburtstag am 28. Juni habe er zur Gänze im Büro verbracht. "Das ging natürlich sehr auf Kosten meiner Kinder und Freunde." Zur der Hochzeit seines Bruders, bei der er als Trauzeuge fungierte, flog Musk zwei Stunden vor der Zeremonie in Katalonien ein und verließ die Feier unmittelbar nach der Trauung.