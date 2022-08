Massive Mückeninvasion sucht toskanischen Badeort Orbetello heim

Der Biologe Mauro Lenzi, betonte, dass die hohe Zahl dieser lästigen, aber harmlosen Mückenschwärme in der Lagune darauf zurückzuführen sei, dass die hohen Temperaturen die Präsenz der natürlichen Feinde der Insekten, wie Frösche, Fledermäuse und verschiedene Vogelarten, verringert habe. Die Behörden kündigten Desinfektionsmaßnahmen an, bereits zum vierten Mal in wenigen Wochen. Die Einwohner beschwerten sich jedoch darüber, dass eine gründliche Schädlingsbekämpfung, die normalerweise im Frühjahr stattfindet, dieses Jahr ausgelassen wurde.