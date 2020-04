Masken Grapschen: Mit Geldbündeln direkt aufs Rollfeld

Die Vorwürfe seien „komplett falsch“ und Fake News. „Die US-Regierung hat keine einzige Maske gekauft, die von China an Frankreich geliefert werden sollte“, sagte ein US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP.



Doch die Berichte mehren sich, dass die USA anderen Ländern die Masken wegschnappen, indem sie mit einem Bündel Geldscheine bereits von anderen bestellte Lieferungen umleiten. So kam eine für Quebec bestellte Maskenlieferung aus unerfindlichen Gründen in Ohio an, schreibt das Journal de Montreal. Ein Privatunternehmer hatte 10.000 Masken in Hongkong geordert. Dem Bericht wurden Screenshots von DHL angehängt, die die Umleitung in die USA belegen sollen.



Medizinische Schutzausrüstung ist derzeit auf der ganzen Welt Mangelware. China gilt als größter Exporteur von Profi-Schutzmasken für Ärzte, Krankenschwestern und Pflegepersonal.



„Auf dem Rollfeld eines chinesischen Flughafens erschienen Amerikaner, holten Bargeld raus und zahlen drei- oder viermal so viel für unsere bestellten Masken“ sagte der Präsident der französischen Region Grand Est, Jean Rottner. Dabei kämpfe man im Elsass gerade schwer gegen die Coronavirus-Pandemie.