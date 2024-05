Wieder ein Angriff: AfD-Politiker im Supermarkt ins Gesicht geschlagen

Die Serie tätlicher Übergriffe auf Politiker in Deutschland reißt nicht ab: Am Mittwochnachmittag wurde der AfD-Politiker Mario Kumpf in einem Supermarkt im sächsischen Ebersbach-Neugersdorf körperlich angegriffen. Der Täter habe dem Politiker in dem Geschäft ins Gesicht geschlagen und sei im Anschluss einkaufen gegangen, teilte die Polizei. Kumpf selbst habe nach dem Angriff die Polizei verständigt.