Mann verkaufte Unternehmen und baute Schulen für 50.000 Kinder

Im Jänner 2010 startete Meutsch mit seinem Co-Piloten und Techniker, Arnim Stief, in Deutschland zur ersehnten Weltreise. „Ich wollte die Welt erleben, mit meinen Augen sehen, was mein Vater sehen wollte. Und ich wollte, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen, weil ich so viel Sprit in die Luft jage, fünf Schulen finanzieren.“ Die Reaktion der Kinder bei der ersten Schuleröffnung im Jänner 2010 in Ruanda überwältigte ihn, die Stimme blieb ihm weg – und mehr als achteinhalb Jahre später strahlt er noch immer über das ganze Gesicht und hat Gänsehaut, wenn er vom herzlichen Empfang der 1300 Kinder spricht.