ABENTEUER WELTUMRUNDUNG am 25. November 2018

100.000 Flugkilometer für den guten Zweck

Gestartet bei Schnee und Eis im Januar 2010 kehrte der Pilot Reiner Meutsch nach zehn Monaten Weltreise in den heimischen Westerwald zurück.

In einer faszinierenden zweistündigen Live-Show nimmt er nun die Zuschauer anhand farbenprächtiger Bilder, kurzweiliger Videos und einer sehr persönlichen Livemoderation mit auf die Reise seines Lebens. Weltklasse Musiker und Akrobaten aus unterschiedlichen Kontinenten untermalen seine lebhaften Erzählungen. Erleben Sie u.a. die Sängerin aus dem Musical "KÖNIG DER LÖWEN" live auf der Bühne!



Ob vom Sandsturm in Mauretanien, einer rasanten Rikschafahrt durch Kolkata, Schnee und Eis in Alaska oder rauchenden Vulkane über den Anden – Globetrotter und Stifter Reiner Meutsch hat unzählige Geschichten von seinem Flug um die Welt mitgebracht. In einer Show der Farben, Emotionen und Träume berichtet er von seinem Abenteuer, bei dem er 77 Länder auf fünf Kontinenten überflogen und bereist hat.



Ein Teil des Erlöses der Tournee - mindestens 5.000 Euro - kommt der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP zugute. Zusätzlich werden erfahrungsgemäß durch die Show pro Jahr so viele Spenden generiert, dass 5 neue Schulen davon gebaut werden können.