Mehr als 20 Jahre nachdem er zwei Männer erschossen hat, ist ein verurteilter Mörder im US-Bundesstaat Oklahoma hingerichtet worden. Der 59-Jährige wurde am Donnerstagvormittag (Ortszeit) per Giftspritze im Gefängnis in McAlester getötet, wie unter anderem die Regionalzeitung The Oklahoman berichtete. Kurz zuvor hatte der republikanische Gouverneur Kevin Stitt ein Gnadengesuch abgelehnt.

