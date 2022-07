Mallorca: Zehn Personen mit Chlorvergiftung im Spital

26 Menschen haben bei einem Unfall in einem Hotelpool auf Mallorca eine Chlorvergiftung erlitten. Zehn von ihnen, darunter drei Kinder, seien zur Behandlung in KrankenhĂ€user gebracht worden, berichteten die Zeitung "Diario de Mallorca" und andere Medien am Dienstag unter Berufung auf den Notfalldienst Samu der spanischen Urlaubsinsel. Ein SiebenjĂ€hriger sei schwer verletzt worden, hieß es.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Montagmittag in einem Hotel in Port d'AlcĂșdia im Norden Mallorcas. Als Ursache des Unfalls wird nach Angaben der Hotelleitung ein technisches Problem bei der Chlorzufuhr vermutet. Der Hotelpool sei vorlĂ€ufig gesperrt, nach rund zwei Stunden bei normalem Chlorwert wiedereröffnet worden.

Der Zustand der im Krankenhaus behandelten Patienten sei stabil, sagte ein Sprecher des Hospital Son Espases in der Inselhauptstadt Palma. Die Verletzten hĂ€tten ĂŒber Juckreiz, Erbrechen, Atemwegsprobleme und ein Brennen in den Augen geklagt.