Luftangriff auf Drogendealer: Acht Tote in Syrien

Seit Ausbruch des Krieges in Syrien floriert der Drogenhandel im Land und zÀhlt zu einer der Haupteinnahmequellen des syrischen Regimes.

Nach Angaben der Beobachtungsstelle mit Sitz in London war Al-Ramthan vor allem fĂŒr den Schmuggel von Drogen aus dem syrischen Dorf Al-Shaab nach Jordanien verantwortlich. Beteiligt am Schmuggel sollen den Aktivisten zufolge auch AnfĂŒhrer der schiitischen Hisbollah aus dem Libanon sein. Deren Miliz kĂ€mpft im syrischen BĂŒrgerkrieg an der Seite der Regierungstruppen.