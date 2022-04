Mutmaßlicher Drogendealer in Wien auf frischer Tat ertappt

Die Wiener Polizei hat am Donnerstag zwei mutmaßliche Drogendealer in den Bezirken Landstraße und Meidling festgenommen.

Zuerst wurde gegen 13.30 Uhr ein 22-Jähriger in der Paulusgasse dabei beobachtet, wie er einem 32-Jährigen Heroin verkauft haben soll. Die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität konnten den Serben vorläufig festnehmen.

Bei den Durchsuchungen der beiden sowie der Wohnungsdurchsuchung des Tatverdächtigen wurden insgesamt 1,42 Kilogramm Streckmittel, Heroin und Kokain sichergestellt. Weiters wurde 885 Euro in Bar gefunden. Der Mann wurde in eine Justizanstalt gebracht.

2.150 Euro sichergestellt

Eine weitere Festnahme gab es um 20 Uhr in der Hohenbergstraße in Wien-Meidling. Dort hielten die Beamten im Zuge von Ermittlungen gegen einen 33-Jährigen Nachschau an seiner Aufenthaltsadresse.

Neben dem Iraner wurde in der Wohnung auch die 21-jährige Wohnungsbesitzerin angetroffen. Sie gab an, vom Tatverdächtigen Heroin zu beziehen. In der Wohnung wurden zwölf Gramm Heroin sowie 2.150 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung beschlagnahmt.

Auch der 33-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

