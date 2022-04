Am späten Donnerstagabend dürften derzeit noch unbekannte Täter zwei Jugendliche am Bahnsteig des Handelskais in Wien-Brigittenau mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht haben.

Laut Polizei hätten die Tatverdächtigen dabei die 16- und 17-Jährigen aufgefordert, mit auf die Donauinsel zu kommen. Dort seien den Opfern die Mobiltelefone sowie ihre Geldbörsen abgenommen worden.

Die Jugendlichen wurden dann zu einem Bankomaten begleitet und mussten dort eine unbekannte Summe an Geld beheben, welches die Tatverdächtigen ebenfalls geraubt haben sollen.

Polizei bittet um Hinweise

Die unbekannten Täter haben schlussendlich die Mobiltelefone wieder zurückgegeben und konnten mit einer Powerbank der Opfer sowie dem Bargeld flüchten.

Bei den Tatverdächtigen dürfte es sich um zwei Männer mit dunklem, lockigem Haar handeln, die beide dunkel bekleidet gewesen sein sollen.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu den Tätern werden in jeder Polizeiinspektion bzw. unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: