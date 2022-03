Lkw-Unfall legte A23 Richtung Süden lahm

Ein Lkw-Unfall im Bereich der Hanssonkurve hat am Donnerstagnachmittag die Tangente in Richtung Süden komplett lahmgelegt, berichtete der ÖAMTC. Da das gegen 17.15 Uhr umgestürzte Schwerfahrzeug auch die Mittelleitschiene demoliert hatte, waren auch in Richtung Norden nicht alle Spuren zu befahren. Der Rettungshubschrauber Christophorus 9 landete an der Unfallstelle, die Aufräumarbeiten gestalteten sich schwierig und langwierig.