Drei Drogendealer nach monatelangen Ermittlungen in Wien geschnappt

Seit Anfang 2022 waren Wiener Drogenfahnder einem 42-JĂ€hrigen auf der Spur. Im vergangenen September wurde der mutmaßliche SuchtgifthĂ€ndler schließlich festgenommen. Im November wurden dann zwei MittĂ€ter geschnappt. Bei der Durchsuchung von Wohnungen und Kellerabteilen stellten die Beamten zudem ein Sammelsurium an Drogen sicher, berichtete die Polizei am Montag. Zudem konfiszierten die Ermittler zwei Faustfeuerwaffen und eine Langwaffe.

Insgesamt wurden 34.270 Gramm Kokain, 17.260 Gramm Cannabiskraut, 675 Gramm Amphetamine, 365 Gramm Cannabisharz, 150 Gramm MDMA, 30 Gramm Ketamin, 74 Gramm Ecstasy, 2.107 Ecstasy-Tabletten und 120 Cannabispflanzen entdeckt, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass.

Drogenbunker

Die Ermittlungen gegen den 42-JĂ€hrigen hatten schon Anfang des Jahres begonnen. Am 21. September wurde der mutmaßliche DrogenhĂ€ndler in seiner Floridsdorfer Wohnung festgenommen.

„Im Zuge der Wohnungsdurchsuchung wurden Suchtmittel, Bargeld und Armbanduhren sichergestellt“, so die Sprecherin. Auch in einer Wohnung und in einem Kellerabteil im Bezirk Landstraße, die dem Beschuldigten als „Bunker“ gedient haben sollen, wurden Suchtmittel und Bargeld gefunden.

Im November wurden die MittÀter, 32 und 35 Jahre alt, festgenommen. Auch bei ihnen fanden sich Drogen und die Waffen. Alle drei MÀnner weigerten sich auszusagen. Sie wurden in eine Justizanstalt gebracht.