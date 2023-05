Internationale Ermittlungen: 228 Darknet-Dealer geschnappt

Bei einem Schlag gegen den illegalen Darknet-Marktplatz „Monopoly Market“ sind 288 Verdächtige festgenommen worden - neun davon in Österreich -, die am Kauf oder Verkauf von Drogen im Darknet beteiligt waren. Das teilte die europäische Polizeiorganisation Europol am Dienstag mit.

Mehr als 50,8 Millionen Euro in bar und virtuellen Währungen, 850 Kilogramm Drogen und 117 Schusswaffen wurden beschlagnahmt.

Zusammenarbeit von neun Staaten

An der Operation „S+ BildpecTor“ nahmen neun Staaten teil. Sie wurde in Form von separaten Maßnahmen in Österreich, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Polen, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und der Schweiz durchgeführt. Die beschlagnahmten Drogen umfassen mehr als 258 Kilo Amphetamine, 43 Kilo Kokain, 43 Kilo MDMA sowie mehr als zehn Kilogramm LSD und Ecstasy-Pillen.