Eine Lottospielerin aus Rochester Hills (Michigan) hat sich kurzfristig ihren Jackpot-Gewinn von einer Million-US-Dollar gesichert. Fast hätte sie das Geld verloren, denn die Frau holte den Gewinn nur einige Stunden vor Ablauf der Frist von der Lotterie ab.

Frau schwieg ein Jahr lang über Millionengewinn Wie die Michigan Lottery berichtet, gewann Theresa Lynchosky am 14. Juli 2025 bei der Powerball-Ziehung eine Million US-Dollar. Sie konnte die fünf richtigen Ziffern tippen und kassierte umgerechnet circa 874.100 Euro. Das Problem: Die 63-Jährige hätte den Jackpot fast liegen lassen. „Ich spiele regelmäßig Powerball und kaufe meine Lose online“, sagte Lynchosky gegenüber der Lotterie. „Am Tag nach der Ziehung habe ich mich in mein Lotterie-Konto eingeloggt und war fassungslos, als eine Benachrichtigung erschien, dass ich eine Million Dollar gewonnen habe! Ich habe einen Screenshot von der Benachrichtigung gemacht und immer wieder darauf geschaut, weil ich es nicht glauben konnte.“

Die Frau habe sich jedoch aus „persönlichen Gründen“ dazu entschieden, mit der Einlösung des Gewinnes zu warten und niemandem davon zu erzählen. Anfang Juli dieses Jahres war es dann so weit: Lynchosky berichtete ihrer besten Freundin von dem Lottojackpot. „Es war so schön, die Neuigkeit endlich mit jemandem zu teilen, und ich bin noch glücklicher, jetzt hier zu sein und meinen Gewinn nach einem Jahr einzulösen“, erklärte die US-Amerikanerin weiter. Sie holte den Gewinn nur einige Stunden vor Ablauf der Frist bei der Lotterie ab: „Ich habe immer noch keine Worte, um zu beschreiben, was dieser Gewinn für mich bedeutet. Ich fühle mich so dankbar und gesegnet!“, schwärmte die 63-Jährige abschließend. Die Millionärin plant, das Geld zu sparen.

Gewinn wäre fast verfallen Die Powerball-Lose der Michigan Lottery sind ein Jahr ab dem Ziehungsdatum gültig.

gültig. Wenn ein Powerball-Gewinn nicht vor Ablauf des Tickets eingelöst wird, geht das Geld in den staatlichen Schulhilfefonds.