Im November wurde in Texas ein glücklicher Gewinner gezogen, der den Jackpot von 78 Millionen Dollar (circa 66,7 Millionen Euro) geknackt hat. Das einzige Problem: Der Glückspilz hat sich bis dato noch nicht gemeldet, dabei läuft die Frist bald aus.

Lottogewinner meldet sich nicht

Am 15. November fand die Millionenziehung von Lotto Texas statt. Doch niemand hat sich bisher gemeldet, um das Geld mit nach Hause zu nehmen. Am 14. Mai soll der große Gewinn verfallen, falls sich die verantwortliche Person nicht meldet.

"Der Gewinnschein mit vom Spieler gewählten Zahlen stimmte mit allen sechs gezogenen Zahlen überein (7-17-23-28-39-48). Zum Zeitpunkt des Kaufs wurde die Barauszahlungsoption gewählt, und ein Anspruchsteller würde 43.757.223,10 US-Dollar vor Steuern erhalten", heißt es in der Presseaussendung der Lotterie. Schlussendlich würde der Gewinner circa 37,4 Millionen Euro bekommen. Den vollen Jackpot würde man nur bekommen, wenn der Lottospieler sich den Gewinn als Pension auszahlen ließe.