4 Gründe, warum sich die Brände in Los Angeles so schnell ausbreiten

4 Gründe, warum sich die Brände in Los Angeles so rasant ausgebreitet haben:

Waldbrände sind seit jeher keine Seltenheit für Kalifornien, immer wieder treten so genannte "Fire Seasons" auf. Während diese jedoch früher auf ein paar Monate im Jahr beschränkt waren, scheinen sie nun ein nahezu konstanter Begleiter für zahlreiche US-Bundesstaaten zu sein. Das Forbes Magazin spricht sogar von einem "New Normal".

Kommen dann noch starke Winde hinzu (wie typischerweise zu dieser Jahreszeit in und um Los Angeles), steigt die Gefahr, dass die Feuer enorme Ausmaße nehmen.

Historisch gesehen lagen die für Feuer gefährlichen Zeiträume stets zwischen Spätsommer und frühem Herbst. In der jüngeren Vergangenheit hat sich das "Feuer-Wetter" aber aus diesem gewohnten Zeitfenster ausgeweitet und nun tritt nahezu das ganze Jahr auf. Mit dieser verlängerten Risiko-Periode steigt auch die Gefahr, dass sich häufiger Brandherde bilden können - ob auf natürlichem Wege oder aus Menschenhand.

2. Auf extrem nasses folgte sehr trockenes Wetter

Forscherinnen und Forscher der University of California führen in einer neuen Studie genauer aus, wie die Klimaextreme der Erde große Flächenbrände begünstigen. Demnach gab es in Kalifornien nach vielen Jahren schwerer Dürre schließlich zwei extrem nasse Winter 2022/23 sowie 2023/24. Dadurch wuchs üppiges Gras- und Buschwerk. Aber: Der rekordheiße Sommer 2024 und der ausbleibende Regen im aktuellen Winter ließen die Vegetation vertrocknen - ideale Voraussetzungen für große Brände.

Laut der im Fachblatt Nature Reviews erschienenen Studie nehmen diese raschen Wechsel zwischen extrem nassem und trockenem Wetter weltweit zu. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts seien sie um 31 bis 66 Prozent angestiegen. "Eine weitere Erwärmung der Erde wird zu noch größeren Zunahmen führen", sagte Hauptautor Daniel Swain.