Wie eine "Löwin" 36 Stunden lang das Sommerloch füllte

Haustier eines Clans?

Doch am skurrilsten waren die Spekulationen, wo die angebliche Löwin ausgebüxt sein dürfte. Die beliebteste These: Das Tier gehöre eigentlich Firas Remmo, einem Mitglied des berühmt-berüchtigten Berliner Remmo-Clans, dem unter anderem der Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden 2019 nachgesagt wird. Der Sohn des Clan-Bosses Issa Remo sorgte mit einem Beitrag auf Instagram für Verwirrung: "Wenn jemand was weis bitte erst an mir Bescheid geben dann führen wir die Löwin in ihr Gehege zurück bevor irgend ein trottel die abknallt" (Rechtschreib- und Grammatikfehler von der Redaktion nicht korrigiert, Anm.).

Einen (wenig einfallsreichen) Namen für das Raubtier hatte er auch schon: "Nala", so wie die Löwin aus "König der Löwen". Der Clan-Sprössling brüstete sich schon mal mit einem Raub- als Haustier: Im Dezember zeigte er sich in den sozialen Medien mit einem jungen Tiger, der Halsband und Leine trug, auf einem Sofa.

Am Freitag um 13:17 Uhr jedoch ging das Sommerloch wieder auf: In einer Pressekonferenz erklärte der Bürgermeister, bei der vermeintlichen Löwin handle es sich wohl (wie einzelne Experten bereits von Beginn an vermuteten) um ein Wildschwein. Um 14:35 Uhr gab die Warn-App offiziell Entwarnung. Zurück zu den wirklich wichtigen Nachrichten.