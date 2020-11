Lichterfest: Indien wirbt für Lichter aus Kuh-Kot statt aus China

In Indien steht das Lichterfest Diwali an, das für Hindus so wichtig ist wie Weihnachten hierzulande. Im Zentrum des Fests stehen viele kleine Lichter, die heutzutage oft als günstige LED-Lampen aus China kommen. Aber wegen verschärfter Spannungen zwischen Indien und dem Nachbarland China wirbt Indiens Behörde zum Schutz der im Land heiligen Kühe jetzt stattdessen für Lichter aus Kuhmist.

Rund 330 Millionen Mistlichter haben Behörden und Privathaushalte für das mehrtägige Lichterfest mit Höhepunkt am Samstag (14. November) gekauft. Der Erlös aus den Mistlichtern soll Unterkünften helfen, die sich um streunende Kühe kümmern sowie Bauern mit Kühen, wie Kuhschutzbehörden-Sprecher Pureesh Kumar sagte.