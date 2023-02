Lamm kam in Deutschland mit sechs Beinen zur Welt

In einem Schafstall in Torgau (Sachsen) ist ein Lamm mit sechs Beinen geboren worden. "Es wollte von Anfang an einfach leben, und wir geben ihr jetzt die Chance dazu", sagte Z├╝chter Bernd Tinter. "Dolly", so der Name des Lamms, falle es schwer, zu saugen und allein aufzustehen. Damit es sich besser bewegen kann, wurde ein Bein mit einem Verband hochgebunden.

M├Âglicher Ausl├Âser

Ein Tierarzt habe abgesehen von der Fehlbildung keine Probleme festgestellt. Das Tier sei wohlauf, hie├č es. Unklar ist, wie sich die Behinderung k├╝nftig auf das Leben von "Dolly" auswirkt. Es wird davon ausgegangen, dass die Fehlbildung durch das Schmallenberg-Virus verursacht wurde. Das Virus wird durch Insekten ├╝bertragen. Werden tr├Ąchtige Schafe infiziert, kann das Virus in die Geb├Ąrmutter gelangen und am Embryo zu Missbildungen f├╝hren.