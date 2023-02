Warum Japan plötzlich doppelt so viele Inseln besitzt

Überraschung im Inselstaat: Japan besteht aus doppelt so vielen Inseln, wie gedacht. Eine digital durchgeführte Zählung der Regierung führte zur Entdeckung von 7.273 unbekannten Inseln. Bisher erstreckte sich Japan auf insgesamt 6.852 Inseln. Damit besteht der ostasiatische Staat also seit Donnerstag aus insgesamt 14.125 Inseln.

Die Regierung hatte die neue Studie in Auftrag gegeben, nachdem kritisiert worden war, dass die bisherigen Daten veraltet seien. Die letzte Zählung fand 1988 statt. Japans Küstenwache hat damals alle Inseln mit einem Umfang von mehr als hundert Metern noch händisch gezählt. Inseln in Seen oder Sandbänke in Flüssen waren damals – anders als heute – nicht miteinbezogen worden.