Kuwait verbietet Film mit israelischer Schauspielerin Gal Gadot

Gadot kam 1985 in der israelischen Stadt Petach Tikwa zur Welt. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Los Angeles. Bevor ihre Karriere an Fahrt aufnahm, diente sie zwei Jahre lang im israelischen Militär. Die "Wonder Woman"-Darstellerin wurde 2004 zur Miss Israel gekürt.

Kuwait lehnt seit jeher eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel entschieden ab, im Gegensatz zu seinen Nachbarländern, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain, die ein Abkommen mit Israel getroffen haben. Kuwait unterstützt weiterhin offen die palästinensische Seite.