Kurz in Kuwait - ein Land im Umbruch

„Konkrete Pläne habe er keine in Kuwait“, sagt René Benko. Aber er hatte auch „keine konkreten Pläne“, als er im Frühjahr 2018 mit Bundeskanzler Sebastian Kurz in Abu Dhabi war. Zehn Monate später kaufte dann Benkos Signa-Gruppe das legendäre Chrysler Bildung in New York vom Abu Dhabi Investment Council.

Wissen kann man es also nie, wann man welches Netzwerk benötigt. Deswegen war der Investor auch am Sonntag an der Seite von Kurz bei dessen Besuch in Kuwait.