Kurios: Wildschwein verirrt sich in polnischen Kosmetiksalon

Zur Manik├╝re wollte das ausgewachsene Wildschwein wohl ehr nicht, als es in der s├╝dpolnischen Stadt Krakau (Krakow) in einen Kosmetiksalon gelaufen ist. Wie das Nachrichtenportal TVN24.pl am Samstag unter Berufung auf die Polizei berichtete, fl├╝chteten Personal und Kunden ver├Ąngstigt aus dem Laden und schlugen die T├╝r hinter sich zu. Daraufhin verw├╝stete das eingeschlossene Tier das Innere des Kosmetikstudios.

Schlie├člich konnte das Wildschwein aber von Feuerwehrleuten, Tierrettung und einem Tierarzt eingefangen und an einen sicheren Ort au├čerhalb des Stadtgebiets gebracht werden.

Wie anschlie├čend ein Sprecher der Stadtpolizei erkl├Ąrte, entstand im Kosmetiksalon zwar gro├čer Sachschaden, aber weder Menschen noch Wildschwein wurden verletzt. Das Nachrichtenportal ver├Âffentlichte ein Amateurvideo, auf dem das Wildschwein hinter der geschlossenen Ladent├╝r zu sehen ist und offenbar herauskommen will, w├Ąhrend der Eingang von au├čen bereits von Einsatzkr├Ąften umstellt ist.