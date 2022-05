Zurück zum Handschlag: Geschüttelt und berührt

Eine so lange kulturelle Tradition lässt sich eben nicht so einfach ausrotten, sagt Martin Grunwald, der das Haptik-Forschungslabor an der Uni Leipzig leitet. „Erst über sogenannte Vollkontakt-Informationen versichern wir uns, dass der andere wirklich da ist. Allen anderen Sinnen kann man nicht so sehr trauen.“

Sehnsucht nach Berührung

Besonders jetzt, nachdem vieles virtuell stattfand, sehne sich der Berührungssinn nach Anregung. Ellenbogencheck und Faustgruß reichen da nicht aus, erklärt der Psychologe. „Das ist ein anderes Körpergefühl, nichts Warmes, nichts Weiches. Sehr hart, knochig.“

Ursprünglich wurde mit der ausgestreckten, geöffneten Gruß-Hand Wohlwollen und Waffenlosigkeit signalisiert. Nach vielen Corona-Monaten wirkt die Geste auf viele aber erst recht bedrohlich.

„Viele mochten das Händeschütteln schon vorher nicht und werden nun eher nicht mehr darauf zurückkommen“, beobachtet Miranda Suchomel vom Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie an der MedUni Wien.