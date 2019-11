Kurios: Israelische El-Al "zeichnet" Jumbojet in Himmel

Der letzte Flug läuft derzeit noch unter der Flugnummer ELY1747, die Landung dürfte gegen 17 Uhr am Ben-Gurion-Airport in Tel Aviv erfolgen. Der Luftraum in rund 3000 Meter Höhe (also weit unter der üblichen Reiseflughöhe) wurde für die spektakuläre Aktion zum Abschied freigehalten, sie war bereits angekündigt im Vorfeld.

Der "Jumbojet", die Boeing 747

Der Jumbojet war das erste zweistöckige Flugzeug und lange Zeit überhaupt das größte der Welt. Es war für rund 470 Passagiere gebaut, in einem Fall sollen sogar 1137 Personen transportiert worden sein. Die El-Al will verstärkt auf die neue Dreamliner-Generation umsteigen.