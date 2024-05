Vor der Küste Marokkos: Orcas versenken 15 Meter Segeljacht

Orcas haben spanischen Medienberichten zufolge erneut eine Segeljacht in der Nähe von Gibraltar versenkt.

Die zwei Besatzungsmitglieder der 15 Meter-Jacht "Alborán Cognac" hätten Sonntagfrüh etwa 26 Kilometer vor Kap Spartel in Marokko am südlichen Eingang zur Straße von Gibraltar zunächst dumpfe Schläge gegen den Rumpf wahrgenommen, berichteten die spanische Zeitung El País, das Portal 20Minutos und andere Medien am Montag unter Berufung auf Spaniens Seenotrettungsdienst.