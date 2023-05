Achtung, Orca! Rätselhafte Boot-Attacken der Wale häufen sich

Eigentlich werden Orcas den Menschen nicht wirklich gefährlich. Zur bevorzugten Beute der schwarz-weißen Wale gehören Haie, Robben und andere Wale. Wie gesagt - eigentlich. Denn in den Gewässern der Straße von Gibraltar und entlang der iberischen Westküste häufen sich ungewöhnliche Angriffe der prinzipiell so freundlich aussehenden Meeresbewohner: Zwischen 2020 und Juni 2022 wurden über 200 Fälle dokumentiert, in denen Orcas Boote rammten und teils schwer beschädigt und manövrierunfähig zurückließen.

Diese Häufung des mehr als ungewöhnlichen Schwertwal-Verhaltens erfuhr noch eine Steigerung, als die Orcas seit vergangenem Sommer drei Seegelyachten mit ihren Attacken zum Sinken brachten. Menschen wurden dabei nicht verletzt, die Besatzung konnte sich jeweils in Sicherheit bringen - die Angriffe schienen sich allein gegen die Boote zu richten.