Die skurrilen Schlafgewohnheiten der See-Elefanten unter Wasser

Wer kennt es nicht? Nach einem kurzen, aber tiefen Power-Nap mehrere hundert Meter unter der Meeresoberfläche aufwachen. Niemand? Für See-Elefanten, die größten Robben der Weltmeere, ist das ganz normaler Alltag. Während sich die großen Tiere am Land ausgiebig der Erholung und dem Schlaf hingeben, war bisher nicht ganz klar, wie sie auf ihren monatelangen Reisen durch die Ozeane zu ihrem Schlaf kommen.

Denn um ihre beeindruckende Statur zu erhalten - Bullen werden bis zu 3,5 Tonnen schwer, Kühe erreichen ein Kampfgewicht von bis zu 900 Kilogramm - müssen See-Elefanten bis zu sieben Monate im Jahr jagend im Wasser verbringen.

Wie schaffen sie es, unter Wasser ausreichend zu schlafen und dabei nicht von jagenden Orcas oder Weißen Haien gefressen zu werden? Dieser Frage hat sich nun Jessica Kendall-Bar, Forscherin am Scripps Institution of Oceanography in San Diego in ihrer Dissertation angenommen, die auch im Science-Magazin veröffentlicht wurde.