Orca Lolita sollte nach 50 Jahren freigelassen werden - und starb

Seit 1970 in Gefangenschaft

Berühmt wurde Toki oder Lolita als der älteste in Gefangenschaft lebende Schwertwal der Welt. Im Jahr 1970 wurde Lolita als vierjähriger Jungwal in einer Bucht von Seattle von ihrer Mutter und ihren Geschwistern getrennt. Der Orca wurde mit Kunststücken in seinem Minibecken zur Hauptattraktion im Seaquarium - bis im März 2022 damit Schluss war.

➤ Mehr lesen: Bereits dritte Orca-Attacke auf Segelboote der Mallorca-Regatta

Doch auch im Ruhestand durfte Lolita ihr kleines Gehege nicht verlassen. Erst ein Jahr später wurde entschieden, das Tier innerhalb der nächsten zwei Jahre doch in ihr Heimatgewässer im Pazifik freizulassen - eine Entscheidung, für die Tierschützerinnen und Tierschützer seit Jahren gekämpft haben.