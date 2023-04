Nach über 50 Jahren im Aquarium soll Orca Lolita frei gelassen werden

In ihrer Heimat wird sie von den Lummi-Indianern Sk'aliCh'elh-tenaut genannt, was bedeutet, dass sie ein Mitglied von Sk'aliCh'elh ist, der Orkafamilie, die in der Salish Sea zu Hause ist. Der Stamm, der die Killerwale als Teil seiner Großfamilie betrachtet, hat nie aufgehört, für ihre Freilassung zu kämpfen. Bald soll es zurück nach Puget Sound gehen.

"Free Willy"

Erst vor rund drei Wochen war in einem Aquarium in Kanada der Orca Kiska gestorben, der rund 40 Jahre lang in dem Themenpark gelebt hatte - zeitweise mit dem Orca Keiko, der später mit dem Film "Free Willy - Ruf der Freiheit" berühmt wurde, und lange alleine in einem Betonbecken, weswegen sie den Spitznamen "einsamster Wal der Welt" bekam. Kiska war 1979 im Atlantik in der Nähe von Island gefangen worden. Auch für Kiskas Freilassung hatten sich Tierschützer jahrelang und schließlich erfolglos eingesetzt.