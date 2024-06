Klimasünder Hollywood: Welche Filme die Umwelt schädigten

1979, als das Hollywood-Meisterwerk entstand, gab es noch wenig Skrupel. "Die Art und Weise, wie wir gedreht haben", schilderte später Regisseur Francis Ford Coppola , "war der Art und Weise sehr ähnlich, wie die Amerikaner in Vietnam waren." Für die Umwelt bedeutete dies: Viele Pflanzen, die verbrannt wurden, umgegrabene Erde, Unmengen Diesel und Benzin, die in die Luft verpulvert wurden, Treibhausgase, explodierte Sprengstoffe.

"Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen", lautet einer der berühmtesten Sätze der Filmgeschichte. Worüber Leutnant Colonel Bill Kilgore, verkörpert von Schauspieler Robert Duvall, da im Vietnam-Kriegsfilm "Apocalypse now" schwadronierte, hieß jedenfalls für die Natur am Drehort nichts Gutes: Teile des Dschungels wurden für den Film in Brand gesetzt.

Nicht viel besser lief es beim Dreh des Disney-Films "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache". Dabei soll angeblich tonnenweise Giftmüll ins Wasser abgelassen und so teilweise die örtliche Trinkwasserversorgung verseucht worden sein. Wo Hollywood mit seinen Mega-Produktionen anrückt, herrscht längst nicht mehr nur eitel Wonne. Im Gegenteil: In Thailand etwa warnte die Nationalpark-Behörden die Crew, die ab Juli die nächste Folge von "Jurassic World" drehen wird, gleich vorab:

"Das Filmteam darf die natürliche Ressourcen und die Umwelt in den Naturparks Krabi, Phuket, Phang-nga und Trang nicht beeinträchtigen und ihnen schaden." Vor mehr als zwanzig Jahren hatte der Dreh zum Film "The Beach" mit Leonard Di Caprio in der Hauptrolle wegen ihrer Umweltauswirkungen in Thailand für massive Kritik gesorgt. An dem bis dahin weitgehend unberührten Sandstrand der Maya-Bucht auf der Insel Ko Phi Phi Leh hatte das US-Team dort nicht ansässige Kokospalmen angepflanzt, um dem Drehort ein »tropischeres« Erscheinungsbild zu geben. Zudem wurden einheimische Pflanzen von Sanddünen ausgerissen. Touristenansturm Der eigentliche Schaden entstand aber erst später- seit dem Welterfolg des Films stürmen Hunderttausende Touristen das kostbare Naturjuwel.

An die 5.000 Besucher drängen sich täglich am schmalen Strand, Riffe und Tierarten können die Besuchermassen nicht verkraften. Riesigen Erfolg hatte auch der Film "Mad Max: Fury Road" - doch sein Drehort, die Namibwüste, verkraftete die Arbeit des Drehteams weniger gut. Laut einem geleakten Umweltbericht zerstörte das Team des Actionfilms geschützte Gebiete, die bedrohte Tierarten beherbergen.

