Horror aus dem Hause Shyamalan: "They See You" - Gefangen in einer Hütte

Geübt hat Ishana Night Shyamalan, die gemeinsam mit ihren Schwestern von klein auf mit Horrorfilmen großgezogen wurde, bereits als Regisseurin von sechs Episoden der Mystery-Serie „Servant“ auf Apple-TV+; auch dort trat ihr Vater – wie auch in „They See You“ – als Produzent auf.

Die Familienähnlichkeiten der Shyamalans spürt man an ihrem Händchen für die Schaffung von beklemmender Atmosphäre. Bedrohlich rauscht der irische Wald in der Nähe der Stadt Galway, wo eine einsame Amerikanerin namens Mina (Dakota Fanning) in einer Tierhandlung arbeitet.

Wie es das Drehbuch, das die Regisseurin nach einer Buchvorlage selbst geschrieben hat, so will, muss Mina einen sprechenden Papagei mit dem Stehsatz „Try not to die!“ in einen Zoo nach Belfast überführen. Auf dem Weg dorthin bricht plötzlich ihr Auto zusammen. Schilder mit der Aufschrift „Point of No Return“ verheißen nichts Gutes. Aufgeregt stolpert Mina mit dem Vogel im Käfig durch das düstere Unterholz, während wimmernde Geigen auf dem Soundtrack Gefahr signalisieren. Schließlich winkt eine weißhaarige Frau aus der Ferne und lotst Mina und in ihren gefiederten Freund in eine merkwürdige Holzhütte mit verglaster Fensterfront. Darin befinden sich bereits zwei weitere junge Menschen, die Mina zögerlich willkommen heißen.

Draußen ist es finster geworden. Auf Kommando der Weißhaarigen stellen sich alle in Reih und Glied vor dem Fenster auf, damit sie – gesehen werden können.

Gesehen von wem?

Von den „Watchers“.