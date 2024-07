Klimaaktivisten am Flugfeld: Frankfurt muss Flugverkehr einstellen

Weltweite Aktionen

Die Aktion ist Teil weltweiter Proteste gegen den menschengemachten Klimawandel.

Laut einer Aussendung der Klima-Gruppierung "Öl tötet" haben 14 Gruppen - Letzte Generation Deutschland, Folk Mot Fissolmakta in Norwegen, XR Finnland, Futuro Vegetal in Spanien, Just Stop Oil in Großbritannien, Drop Fossil Subsisies und Act Now-Liberate in der Schweiz, Letzte Generation Österreich, Extinction Rebellion und Scientists Rebellion in Schweden, Letzte Generation Kanada, XR Boston und Scientists Rebellion Turtle Island in den USA - in zehn Ländern Aktionen gesetzt.