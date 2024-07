"Letzte Generation" protestierte mit Pool vor Parlament

"Während wir uns vor dem Parlament abkühlen, ist die Tragik der Klimakrise bereits Realität", hieß es von der "Letzten Generation" auf X.

"Letzte Generation" mit Pool vor Parlament

"Die letzten 12 Monate waren durchschnittlich um mehr als 1,5°C heißer als vor der Industrialisierung", so die Klimaaktivisten. Überflutungen in Italien und der Schweiz sowie Brände in Brasilien würden zeigen, was auf die Welt zukomme, wenn diese Marke langfristig überschritten werden würde.

"Trotz dieser täglichen Meldungen dürfen wir die Hoffnung nicht verlieren", hieß es von der "Letzten Generation".