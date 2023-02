Erdbeben: Kind und Frau nach sechs Tagen aus Trümmern gerettet

Eine knappe Woche nach den Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind laut offiziellen Zählungen mehr als 35.000 Menschen gestorben. Während alleine in der Türkei 29.605 Tote registriert wurden, meldete die UNO 5.900 Tote aus Syrien. Wie der WHO-Nothilfekoordinator Richard Brennan am Sonntag sagte, kam die Mehrzahl davon (4.500) in den Rebellengebieten ums Leben. Laut Schätzungen der UNO könnte die Opferzahl auf über 50.000 steigen.

Bürgerkrieg erschwert Hilfe

UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths sagte am Samstag bei einem Besuch im Erdbebengebiet in der Türkei im Sender Sky News, eine genaue Schätzung der Verstorbenen sei nach wie vor schwierig. Die Opferzahl werde sich aber sicherlich noch "verdoppeln oder mehr". Griffiths übte zugleich scharfe Kritik am internationalen "Versagen" bei der Hilfe für die Erdbebenopfer im Bürgerkriegsland Syrien. "Wir haben die Menschen im Nordwesten Syriens bisher im Stich gelassen", schrieb er am Sonntag auf Twitter. Ein UNO-Konvoi mit zehn Lastwagen hatte Syrien am Donnerstag aus der Türkei erreicht, doch ist laut Griffiths viel mehr Hilfe nötig. 5,3 Millionen Menschen könnten in Syrien durch das Beben obdachlos geworden sein.