Brun ist sich seiner Sache sicher, weil jetzt auch die gemäßigteren Gewerkschaftsverbände (in Frankreich gibt es ein halbes Dutzend rivalisierender Gewerkschaftsbünde) mitstreiken und für Mega-Aufmärsche am Dienstag rüsten.

Vollpension ab 64 Jahren

Dabei hatte Premier Edouard Philippe am Mittwoch in einer Ansprache Zugeständnisse an die Reform-Kritiker aus den Reihen der moderateren Gewerkschaftsbünde gemacht. Diese fühlten sich trotzdem übergangen. Besonders erbost reagierten sie auf die Anhebung des Rentenalters für eine Vollpension von 62 auf 64 Jahre.

Neben den Dauerstreiks bei Eisenbahn, städtischen Verkehrsmitteln und an Schulen kündigen sich weitere Ausstände an: etwa bei den (unselbstständigen) Fernfahrern und bei den Medizinpraktiktanten, die durch ihre Arbeit etliche öffentliche Spitäler vor dem Zusammenbruch bewahren.

Am Donnerstag verhinderten Hafenarbeiter in Marseille den gesamten Waren- und Passagierverkehr. Acht Raffinerien sind blockiert, in den E-Werken wird die Produktion hinuntergefahren.