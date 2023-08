Wieso tausende Katzen mit Anti-Covid-Medikamenten behandelt werden

Als das Regierungskabinett vergangene Woche ank√ľndigte, es w√ľrde die Verwendung eines Teils des offiziellen Bestands an Medikamenten gegen das menschliche Coronavirus der Inselrepublik zulassen, freuten sich Katzenliebhaber, weil die Anti-Covid-Pillen so viel erschwinglicher waren.

100 Euro pro Packung

!Jede Packung wird 100 Euro kosten", sagte Pipis und wies darauf hin, dass bis Ende der Woche die erste Charge Medikamente an Veterin√§rzentren in f√ľnf Bezirken verteilt werden w√ľrde. "In jeden Bezirk werden einhundert Pakete geliefert. Katzenbesitzer, die ein Rezept eines Tierarztes haben, sind berechtigt, es zu kaufen."

Ergebnisse w√ľrden allen Katzen zugutekommen

"Der Ausbruch bietet eine einzigartige Gelegenheit, das Katzen-Coronavirus eingehend zu untersuchen und zu sequenzieren. Und die Ergebnisse werden allen Katzen weltweit zugutekommen", sagte Attipa gegen√ľber dem Guardian.