Katzen leiden unter Veränderungen

Ein Umzug oder ein neuer Mitbewohner können

für Katzen belastend sein.

Die Tierärztin Katharina Reitl gibt Tipps,

was man dagegen tun kann.

Reitl meint, dass ein Umzug eine Belastung für Katzen ist.

Katzen wollen aber auch bei ihren Besitzern bleiben.

Sie würden auch darunter leiden,

wenn sie der Besitzer nicht mitnehmen würde.

Man sollte die Katzen aber erst

in die fertig eingerichtete Wohnung mitnehmen.

Dann bekommen sie den Stress bei dem Umzug nicht mit.

Katzen mögen auch gerne Plätze am Fenster.

Es gibt spezielle Katzengitter,

damit die Katzen auch am offenen Fenster sitzen können.

Die Katzengitter verhindern,

dass Katzen aus dem Fenster springen können.

Auch ein neues Haustier kann für Katzen belastend sein.

Die Tierärztin Reitl meint, dass man die Tiere langsam

einander gewöhnen soll.

Man kann zum Beispiel die Futterstellen

der beiden Tiere jeden Tag etwas weiter zueinander stellen.

Es sollte aber jedes Tier einen eigenen Rückzugsort haben.