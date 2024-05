Wegen Mordes an seiner Frau: Ex-Minister muss 24 Jahre in Lagerhaft

Ein früherer Wirtschaftsminister in Kasachstan ist wegen Mordes an seiner Frau zu 24 Jahren strenger Lagerhaft verurteilt worden. Kuandyk Bischimbajew habe die Tat mit besonderer Grausamkeit begangen und sein Opfer gefoltert, befand das Gericht in der Hauptstadt Astana nach Medienberichten am Montag.