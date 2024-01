So viel hypermoderne Architektur, surrealistische Gebäude und gigantische Einkaufszentren gibt es sonst nur am Arabischen Golf und in den wichtigsten Städten der Welt. Die noch vor Kurzem nach dem Vornamen des früheren Quasi-Diktators Nasarbajew „Nur-Sultan“ benannte Stadt, darf seit ein paar Jahren auch offiziell wieder Astana heißen. Sie ist immerhin das Zentrum des neuntgrößten Landes der Welt, das nicht nur wegen seiner reichen Bodenschätze, sondern auch wegen seiner Lage ein wichtiger Player bei vielen eurasischen Projekten wurde. Auch wenn es Tausende Kilometer rundherum vor allem ziemlich öde Steppe gibt.